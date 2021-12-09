Ингушские огнеборцы смогут проще справляться с лесными пожарами

В текущем 2021 году Ингушетия получила десятки единиц новейшей техники для борьбы с пожарами в лесах, - сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"В общей сложности в этом году по нацпроекту "Экология" Минприроды региона закупило 47 единиц лесопожарной техники и шесть единиц лесохозяйственного оборудования", - рассказал представитель ведомства, отметив, что поступивший ранее инвентарь передали в пользование Сунженскому и Назрановскому лесопожарным центрам, передает "Интерфакс".

Новое оборудование открывает и новые возможности для оперативной доставки сил и средств к местам возникновения лесных пожаров, что позволит серьезно повысить эффективность тушения огня на ранней стадии возникновения возгораний, - добавили в министерстве.