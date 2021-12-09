Меликов: виноградопригодные земли нельзя использовать иначе

Механизм использования пригодных для виноградарства земель нуждается в пересмотре в Дагестане, так чтобы иное их использование стало невозможным. Такое мнение выразил глава республики Сергей Меликов.

"Все виноградопригодные земли в Дагестане должны быть отданы под виноградники, как это было раньше. Нельзя сегодня на таких землях пасти скот или строить заправки. Земли пригодные для произрастания винограда должны быть переданы для производства той культуры, которой Дагестан был традиционно богат", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Глава республики обратил внимание на востребованность дагестанского винограда в Крыму, на Кубани и Ставрополье, пояснив, что если его покупают, то его необходимо выращивать.

Сергей Меликов добавил, что посадки на новых землях могут дать урожай через 3-5 лет, этими виноградниками будут пользоваться дагестанские виноделы.