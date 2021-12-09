В инфраструктуру новых ставропольских здравниц инвестируют 10 миллиардов

На обустройство инфраструктуры под будущие санатории на территории Кавказских Минеральных Вод будут направлены значительные средства, - сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Нам необходимо провести воду, канализацию, газ, свет, дорогу. Есть тяжелые территории, идущие через ущелья. Мы сейчас все это проектируем и примерно мы планируем направить на создание инфраструктуры для санаториев до 10 млрд рублей", - сказал Владимиров, цитирует его "Интерфакс".

Предполагается, что строительство санаториев на площадках с подведенными коммуникациями и дорогами начнется с 2024 года, и власти края уже начинают заключать соглашения с инвесторами, которые и получат подготовленные ими площадки под строительство только санаториев с 2024 года.

"Ничего другого там не будет", - заверил губернатор.