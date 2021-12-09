Нетрезвый житель Владикавказа выбросил вещи экс-возлюбленной из окна ее квартиры

Пьяный мужчина разгромил квартиру бывшей возлюбленной во Владикавказе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что в квартире в одном из домов на улице Московская происходит правонарушение. На месте событий полицейские выяснили, что к хозяйке пришел 28-летний экс-сожитель. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он спровоцировал скандал, так что женщине пришлось сбежать из квартиры вместе с детьми.

"Тем временем злоумышленник заперся в квартире и стал выбрасывать из окна вещи, в том числе бытовую технику - телевизор, микроволновку и прочие предметы. Однако хулигану показалось этого мало, и он повредил мебель потерпевшей", - уточнили в полиции.

Правоохранители задержали буяна и доставили в отдел.

Кроме ареста за хулиганство, его теперь ожидает уголовная ответственность по ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества" - лишение свободы на срок до двух лет.