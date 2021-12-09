Песков переадресовал в оперштаб вопрос о необходимости QR-кодов для подростков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о мнении Кремля по поводу введения QR-кодов для подростков 12-17 лет после начала их вакцинации от коронавируса в оперштаб.

"Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы его задали в оперативный штаб в правительстве", - сказал он. Представителю Кремля был задан вопрос о мнении администрации президента РФ, нужны ли будут QR-коды для подростков, чтобы стимулировать их вакцинацию, передает ТАСС.

Напомним, Минздрав России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.