В Дагестане проходит онлайн-флешмоб ко Дню Героев Отечества

В Дагестане сегодня, 9 декабря, стартовал онлайн-флешмоб под хештегом #ДеньГероевДагестан: его участники делятся на своих страницах в социальных сетях историями героических поступков своих предков, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. В честь важной даты министерство образования и науки Дагестана проводит флешмоб", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Первой публикацией на странице министерства в Instagram стала история Героя Советского Союза Магомедзагида Абдулманапова, уроженца дагестанского села Карата, в 1944 году сражавшегося в предгорье Крыма, в селе Ашага-Джамин. В составе группы разведчиков он вступил в неравный бой с батальоном фашистских захватчиков и героически погиб в схватке с врагом.

Флешмоб открыт для всех желающих – они могут рассказать об одном или нескольких героях Дагестана в своих социальных сетях, обязательно указав хештег #ДеньГероевДагестан. Лучшие работы опубликуют в соцсетях Минобразования и науки республики.