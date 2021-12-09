Две тысячи литров поддельного алкоголя обезвредили на Кубани

Правоохранители пресекли незаконный оборот контрафактного алкоголя в Краснодарском крае, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела по ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) были проведены обыски на территории города Кропоткина.

В результате в частном домовладении на улице Полевой полицейские нашли более тонны немаркированного алкоголя в широком ассортименте с признаками контрафакта.

Кроме того, во дворе дома по улице Западной стражи порядка изъяли 960 л спирта в пятилитровых бутылках без маркировки и 60 л водки. В общей сложности из незаконного оборота удалось изъять свыше 2 тыс л фальсифицированного алкоголя.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.