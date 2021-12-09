Здравоохранение на Кубани поддержат 2,2 млрд рублей

Более двух миллиардов рублей будет направлено в Краснодарский край из госбюджета. Всего регионам страны на покрытие расходов отведено 89 млрд, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Все силы сосредоточены на борьбу с ковидом и его последствиями. Больницы и поликлиники в муниципалитетах испытывают большие нагрузки", - сказал он, отметив, что финансовая поддержка поможет сделать медицинскую помощь еще более оперативной, качественной и доступной.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Краснодарском крае было зафиксировано 677 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.