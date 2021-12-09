Белорусская делегация начала визит в Крым с поездки в Ялту

Сегодня с визитом в Крым прибыла делегация из Беларуси, которая примет участие в работе Ливадийского форума.

"Делегация прибыла в Крым. В ее составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума", - рассказал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, передает РИА Новости.

В состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.