Армянские мины погубили 36 граждан Азербайджана и ранили вчетверо больше

Мины, оставленные армянскими военными на освобожденных территориях Азербайджана, продолжают уносить человеческие жизни: только с с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли семь военнослужащих и 29 гражданских лиц, - заявили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"В результате подрыва на минах 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении главного надзорного ведомства страны.

Только сегодня на мине, установленной армянскими военными, в селе Дашалты в Шушинском районе Азербайджана подорвались два мирных человека - житель Исмаиллинского района Вюсал Гандиев и житель Гобустанского района Орхан Ханатов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов, хотя Армения передала Азербайджану все карты минных полей, этого недостаточно, чтобы эффективно разминировать освобожденные районы.

"Карты, которые передала Армения, составлены на момент установки минных полей. При этом в зависимости от сезона минные поля приходится заново переустанавливать, поскольку грунты в зависимости от их физических свойств и изменения температуры либо засасывают в себя мины, либо наоборот выталкивают их, вымораживают. В европейской полосе России и в Закавказье из-за этого минные поля нужно переминировать дважды в год – весной после схода снегов и осенью после дождей. Армянские военные и занимались этим на протяжении 30 лет оккупации, в итоге исходные карты минных полей не соответствуют тому, что существует на земле", - сказал он.

"Также надо учитывать, что в горах в сезон переносятся большие массы горной породы, а вместе с ними движутся мины, и некоторые из них могут находиться весьма далеко от места своей первоначальной установки. Поэтому сейчас в Карабахе опасны все районы, где проходила линия соприкосновения войск. Карты 20-30-летней давности фактически бесполезны. В таких условиях остается только проводить сплошное разминирование территории, чтобы гарантировать отсутствие человеческих жертв в будущем. Для этого можно, в том числе, обратиться за международной помощью для увеличения количества саперов и специальной техники для разминирования", - сообщил Олег Кузнецов.

"Мы приблизительно знаем начальное количество установленных мин – это 97 тыс штук. Я думаю, это количество стоит увеличивать минимум в полтора раза, чтобы учесть мины, добавленные во время сезонного переминирования. Как показывает практика саперного дела, общее число зарядов на разминируемой территории может достигать 130-150 тыс. Над их обезвреживанием сейчас работают помимо азербайджанских специалистов турецкие и российские саперы, и у Азербайджана есть политическая воля на то, чтобы привлечь к этому других иностранцев, чтобы обезопасить землю как можно быстрее", - заключил военный эксперт.