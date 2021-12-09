Интеграция Южного Кавказа: взгляд из Турции

Политика Турции на Южном Кавказе основывается на принципе добрососедских отношений, однако Анкара не скрывает своих региональных интересов, которые предусматривают наращивание регионального влияния. В Турции пристально следят за всеми процессами, которые могут привести к объединению Грузии, Армении и Азербайджана и приветствуют позитивную повестку Южного Кавказа. Анкара не стремится брать на себя роль главного арбитра, однако не перестанет оказывать содействие миротворческой политике. Перспектива преодоления существующих в регионе противоречий, с последующим формированием наднациональных структур, может заинтересовать Турцию.

Если Армения и Азербайджан договорятся восстанавливать приграничную инфраструктуру, Турция будет одной из первых стран, готовых оказать содействие. Дело в том, что строительный рынок республики насчитывает тысячи компаний, которые относительно успешно преодолевают период пандемии. Эпидемия коронавируса омрачила ситуацию на рынке международного авиасообщения, однако стимулировала реновацию. Турция стремиться добиться глобального успеха, в том числе, за счет строительной индустрии, поэтому готовность Анкары вкладывать средства в восстановительные процессы на Южном Кавказе обусловлена возможностями для развития самых разных сегментов национальной экономики.

Во многом интеграция региона позволит Анкаре сосредоточиться на транспортно-логистическом секторе экономики. К существующей транспортной системе, которая связывает Турцию и Азербайджан, параллельно поддерживая транзитный потенциал Грузии, могут добавиться новые транспортные маршруты, которые свяжут Турцию со всем Южным Кавказом. В таком случае Анкара сможет выступить качестве инициатора объединения транспортных сетей, что предоставит возможность гражданам Грузии, Армении и Азербайджана кротчайшим сухопутным маршрутом добираться до Босфора, а затем в Европу. В свою очередь Анкара реализует давнее политическое стремление вплотную приблизиться к Каспийскому региону, тем самым расширяя свои экспортные возможности в Центральной и Средней Азии.

Подобно Ирану (См. Перспективы интеграции Южного Кавказа: взгляд из Ирана), Турция не располагает внушительным опытом в проведении интеграционных проектов. Поэтому Анкара едва ли готова выступить в качестве куратора объединения, тем более в условиях присутствия в рядах армянских националистов антитурецких настроений. Однако турецкая политика способна создать необходимую атмосферу, предоставить площадку для поддержания стремления к интеграции, что позволит ей преодолеть противоречия с Арменией, когда существующая повестка в отношениях изменится. Со сменой внутриполитической парадигмы, Армения, Азербайджан и Грузия преодолеют последствия конфликтов, тем самым сняв с Анкары необходимость поддерживать баланс сил в регионе. Существующие антитурецкие настроения потеряют актуальность, а националистические партии Армении окажутся в меньшинстве, так как новые возможности и перспективы будущего союза сведут на нет целесообразность существования реваншистской идеологии.

Выгода очевидна, однако турецкая политика прагматична и ее участие станет возможным при условии, что субъекты региона подойдут к процессу интеграции по собственной инициативе, максимально открыто без какого-либо внерегионального принуждения. В противном случае Анкара может встретить противодействие со стороны маргинальных кругов армянской политики, которые вознамерятся обвинить турецкое руководство в стремлении расширить свое влияние "в духе неоосманизма" и желании упразднить суверенитет республик Южный Кавказ.

Содействие объединению позволит Турции выработать совершенно иную стратегию в отношении Евросоюза. Европейская политика станет более активно обсуждать модернизацию таможенного сотрудничества с Турцией, которая может стать главным транзитером между ЕС и интеграционным пространством Южного Кавказа. Расширение таможенного союза даст полноценный доступ на внутренний рынок крупнейшего в мире торгового блока, позволяя Анкаре использовать весь потенциал национальной экономики сразу на двух направлениях, западном и восточном.