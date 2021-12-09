Песков: для защиты своих интересов России приходится отвечать на санкции

Россия вынуждена отвечать на любые санкции для того, чтобы защитить свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время представитель официальной Москвы оставил без ответа вопрос, есть ли у российской стороны проект встречных санкций РФ в отношении западных стран, если те введут новые рестрикции и ограничения. "Не считаю его [вопрос] корректным", - сказал он, передает ТАСС.

В то же время Песков отметил, что "на любые санкции отвечают либо зеркально, либо ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы".