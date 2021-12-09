Водитель сбил ветерана Великой Отечественной войны и уехал в Ялте (ВИДЕО)

Неизвестный автомобилист сбил 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя в Ялте и уехал, даже не поинтересовавшись состоянием пешехода. Видео инцидента опубликовала в своем канале в Telegram глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, пострадал в результате аварии почетный житель города, ветеран войны Анатолий Яковлевич Медведь, на прошлой неделе он отпраздновал 95-летний юбилей.

"Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично", - пообещала Павленко.

Она призвала тех, кому известна личность водителя, сообщить об этом в правоохранительные органы, чтобы "такой низкий поступок" не остался безнаказанным.