Специалисты Росприроднадзора выявили масштабные загрязнения Дона

Инспекторы Росприроднадзора несколько месяцев обследовали Дон и пришли к выводу, что на отдельных участках реки наблюдается сильное загрязнение воды.

"Одним из результатов стала диаграмма замеров воды. На ней четко видны места, где превышены ПДК загрязняющих веществ в несколько раз. Основная причина таких показателей - плачевное состояние водоканалов. В России эти объекты нуждаются в масштабной реконструкции", - написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram, передает "АиФ-Ростов".

Для того, чтобы прийти к столь неутешительным выводам, в Росприроднадзоре исследовали 5,8 тыс проб донской воды, которые отобрали в 533 точках, - говорится в сообщении.