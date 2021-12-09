Менее 3% жителей Крыма заболели СOVID-19 после вакцинации

Менее 3% жителей Крыма снова заболели коронавирусом после вакцинации, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

По его словам, в республике продолжается иммунизация местного населения против ковида и гриппа: в соответствии с последними данными, от новой инфекции в Крыму прошли полный курс вакцинации 746 024 человека, против вируса гриппа - 428 336.

"Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее трех процентов, при этом такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому", - сказал он, уточнив, что вакцину для профилактики коронавируса и препараты для вакцинации от гриппа в регион завозят еженедельно.