Глава МИД Ирана: Россия и Китай занимают конструктивные позиции по ядерной сделке

Позиции России и Китая на переговорах по возвращению к ядерной сделке в Вене выглядят конструктивными, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Он также отметил, что западные участники не внесли стоящих предложений.

"На сегодняшний момент мы не получили никаких конструктивных и дальновидных предложений от противоположной стороны, и это противоречит их заявлениям о серьезности намерений на переговорах", - сказал он в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Дипломат произнес эти слова, "критикуя продолжающееся бездействие Запада в ходе венского диалога" отмечает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что "глава МИД Ирана раскритиковал позиции и заявления трех европейских стран <...>, назвав их деструктивными", передает ТАСС.