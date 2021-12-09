Грузия подтвердила отказ от формата "3+3"

Грузия не намерена присоединяться к платформе сотрудничества в формате "3+3" по Южному Каказу, такой комментарий распространил сегодня МИД республики.

В сообщении указано, что ведомство неоднократно озвучивало "четкую позицию" по данному вопросу, об этом говорил министр Давид Залкалиани в ходе последнего выступления в парламенте.

"Мы не рассматриваем участие в указанном формате, соответственно Грузия не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря", - цитирует его ТАСС.

Напомним, МИД Турции сегодня сообщил, что первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3" состоится на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции завтра в Москве.