Власти обновят судейский корпус Казахстана

Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Казахстана", а также сопутствующий проект закона по вопросам судебной системы претерпит существенные изменения – поправки в законы сегодня принял парламент страны.

По новым поправкам существенно обновится весь судейский корпус, - отметил член и секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Канатбек Сафинов.

"Предлагается ввести специализированный квалификационный экзамен для кандидатов в судьи, специализирующихся на наиболее сложных отраслях права. Они будут подтверждать знания по темам, непосредственно связанным с планируемой специализацией. Также будет предусмотрен оперативный порядок конкурсного отбора для лиц с 15-летним юридическим стажем и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, претендующих на должность судьи областного суда. Это могут быть юристы крупных юридических компаний, квазигоссектора, опытные адвокаты или прокуроры", - пояснил депутат Сената, передает Zakon.kz.

Теперь при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах приоритет будут иметь судьи, проработавшие не менее пяти лет в отдаленных или малосоставных судах, что поможет не просто заполнить имеющиеся вакансии в судах, но и обеспечить судейский корпус высококвалифицированными юристами.

Также вырастут сроки наложения дисциплинарного взыскания на судью: со дня обнаружения – от трех месяцев до одного года и с момента совершения проступка – от одного года до двух лет, - добавил Сафинов.

Документы уже отправлены на подпись главе государства.