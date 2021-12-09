Кубанское казачье училище стало памятником архитектуры

Казачье училище 1908 года постройки в центре станицы Ярославской Мостовского района Кубани стало памятником архитектуры – оно включено в единый госреестр объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Региональные власти заказали государственную историко-культурную экспертизу, и, изучив материалы архивов, специалисты провели натурные исследования и сделали вывод об исторической, архитектурно-эстетической и градостроительной ценности объекта. Теперь здание не подлежит сносу и должно пройти реставрацию для восстановления исторического облика, - передает "АиФ-Юг".

Здание училища построено в характерном для эклектики смешении стилей – его фасады украшены кирпичным декором и балконом с кованым ограждением, коваными зонтами и венецианским окном, с которого 12 марта 1918 года провозгласили об установлении Советской власти.