Ставрополье получит еще 476 млн на борьбу с COVID-19
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств всем регионам страны для борьбы с распространением коронавируса. Согласно документу, Ставрополье получит 476,5 млн рублей.
Эти средства будут направлены на закупку лекарств от коронавируса, которые бесплатно раздают пожилым гражданам и пациентам больниц.
Кроме того, деньги нужны для обслуживания развернутых ковид-коек, закупку расходных материалов и т.д. в настоящее время в регионе действуют 3770 коек для пациентов с коронавирусом.