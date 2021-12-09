Ставрополье получит еще 476 млн на борьбу с COVID-19

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств всем регионам страны для борьбы с распространением коронавируса. Согласно документу, Ставрополье получит 476,5 млн рублей.

Эти средства будут направлены на закупку лекарств от коронавируса, которые бесплатно раздают пожилым гражданам и пациентам больниц.

Кроме того, деньги нужны для обслуживания развернутых ковид-коек, закупку расходных материалов и т.д. в настоящее время в регионе действуют 3770 коек для пациентов с коронавирусом.