Подпольное казино ликвидировали в Северной Осетии

Заведение, в котором, по оперативным данным, велся нелегальный игорный бизнес, ликвидировали в Северной Осетии, сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Полицейские задержали 30-летнего организатора казино, действовавшего в условиях строгой конспирации: прийти в заведение могли лишь проверенные игроки, предварительно позвонив.

"На момент облавы в заведении находились посетители, которые за денежные средства участвовали в азартных играх. В ходе обследования помещения было обнаружено и изъято около 20 единиц оборудования, используемого для незаконной деятельности, черная бухгалтерия, а также денежные средства", - пояснили в МВД.

Компьютерная техника передана на исследование в Экспертно‑криминалистический центр по республике. Сейчас выясняется, сколько организатор незаконно заработал на игровой деятельности.

Следственные органы примут процессуальные решения.