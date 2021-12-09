Младшеклассники Адыгеи получат новогодние подарки от Мурата Кумпилова

Учеников младших классов школ Адыгеи ожидает новогодний сюрприз – их порадует подарками глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения желаний в новогодние праздники. В наших силах, взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, подарить радость и волшебство детям. Поэтому с большим удовольствием организуем подобные благотворительные акции. Надеемся, они создадут для детей по-настоящему новогоднее, праздничное настроение", - заявил Кумпилов, передает портал Юга.ру.

Подарки также получат дети, обучающиеся на дому. Сладости уже начали упаковывать - в 25 тыс 500 наборов вошли 60 наименований различных кондитерских изделий, скоро школы республики получат эти подарки.