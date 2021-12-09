"Ставрополь Авто" могут перепрофилировать под выпуск электромобилей

На базе простаивающего автомобильного завода "Ставрополь Авто", в 2017-2018 годах выпускавшего автомобили китайского концерна Great Wall под брендом DW Hover, может быть создано производство электромобилей, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"У нас есть, по сути, простаивающий завод "Ставрополь Авто". Сейчас проводим переговоры на всех направлениях, начиная от ЦБ и заканчивая инвесторами, о выпуске на территории автозавода электромобилей", - рассказал Владимиров, отметив, что уже есть предварительные договоренности и инвесторы готовы выкупить его, передает "Интерфакс".

Напомним, в октябре 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края по заявлению МИнБа ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Автомобильная компания (АК) "Ставрополь Авто". Основанием для обращения банка в суд стала задолженность завода в размере 6,9 млрд рублей, которая образовалась в результате неисполнения обязательств по кредитным договорам. В августе 2020 года общество было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него была открыта процедура конкурсного производства.