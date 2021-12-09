Запад начал вывод войск из Ирака

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция завершила выполнение задач в Ираке. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности этой ближневосточной страны аль-Араджи.

В частности, он официально сообщил о "завершении боевой миссии коалиционных сил в Ираке и выводе [боевых частей] из страны", передает ТАСС со ссылкой на иракский телеканал Al Sumaria.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, Запад предпочтет уйти из Ирака так, чтобы иметь возможность в любой момент туда вернуться. "Я думаю, они сохранят определенное присутствие, например, в виде военных советников, так же как продолжат работу с иракскими военными. Каких-то серьезных изменений в обстановке, скорее всего, не произойдет, в том числе касательно противодействия террористическим группировкам. Страны Запада будут также по-прежнему поддерживать Ирак в борьбе с окончательной ликвидацией террористических ячеек. То, что они выводят большую часть войск из Ирака, логично, поскольку свою миссию они выполнили", - сказал он.

Никаких параллелей с выводом западных войск из Афганистана в Ираке не будет. "В Ираке нет такого количества западных вооруженных сил, какое находилось в Афганистане, масштаб присутствия совсем другой. Также надо понимать, что та же самая авиация может в любой момент поддержать иракские операции против террористов с баз в Катаре, сейчас так и делается. Для того, чтобы сохранить возможность авиационной поддержки, не нужно находиться в самом Ираке, авиационный базы США Аль-Удэйд для этого достаточно. Поэтому, если возникнет какой-то кризис, американцы могут быстро на него отреагировать, просто-напросто направив свою авиацию", - пояснил Кирилл Семенов.

Эксперт РСМД подчеркнул, что подлежащие выводу войска попросту вернутся домой, а не будут передислоцированы в другие страны Ближнего Востока. "Боевая миссия изначально строилась на принципе ротации: личный состав вооруженных сил, которые где-то находились, присутствовал там не постоянно, а регулярно менялся, одни военные возвращались домой, другие занимали их место. На этот раз они попросту вернутся домой. Перебрасывать их в другие государства не будут", - заключил востоковед.