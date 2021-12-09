США будут предостерегать ОАЭ от торговли с Ираном

США направят в ОАЭ делегацию из высокопоставленных лиц для того, чтобы предостеречь эмиратский бизнес о риске, которому себя подвергают компании из-за торговли с Ираном, подпавшим под санкции американской стороны в связи с отступлением Тегерана от условий ядерной сделки.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Госдепартамента и Минфина США.

Американская сторона предупредит представителей бизнес-сообщества ОАЭ, что страна фиксирует "транзакции, которые идут вразрез с введенными санкциями".

Отмечается, что банки и компании, которые продолжат осуществлять торговые операции с Ираном вопреки санкциям, "подвергнут себя огромному риску".