Возможный автоугонщик умер в полиции Шымкента

Задержанный по подозрению в угоне автомобиля мужчина умер в полиции Шымкента, о ЧП рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

"Восьмого декабря, около 17:00, в здании департамента полиции Шымкента в ходе допроса гражданин 1990 года рождения, доставленный по подозрению в совершении угона нескольких дорогих иномарок на территории города, внезапно почувствовал себя плохо", - цитирует сообщение правоохранителей Sputnik Казахстан. ​

Мужчине сразу оказали первую помощь, для него вызвали "скорую", но он потерял сознание до ее приезда, так что медики смогли лишь констатировать его смерть.

О трагедии было доложено департаменту собственной безопасности МВД Казахстана и прокуратуре Шымкента.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.