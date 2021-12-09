Взрыв мины унес жизни двоих жителей шушинского села Дашалты

Сегодня утром на мине, установленной армянскими военными, в селе Дашалты в Шушинском районе Азербайджана подорвались два человека, - сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД страны.

"Сегодня около 09:00 два сотрудника компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами в селе Дашалты Шушинского района - житель Исмаиллинского района Вюсал Гандиев и житель Гобустанского района Орхан Ханатов - погибли, подорвавшись на мине, установленной армянскими войсками", - говорится в сообщении, передает Тренд.