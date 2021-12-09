Казахстанских чиновников подозревают в хищениях субсидий для пастбищ

Власти Казахстана заподозрили сотрудников Национального аграрного научного центра при министерстве сельского хозяйства Казахстана подозревают в крупных хищениях инвестиционных субсидий, - сообщил председатель Агентства страны по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

Инвестиционные субсидии, посредством которых возмещается до 80% затрат на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов, за 5 лет составили более 80 млрд тенге ($183 млн).

"Здесь повсеместно выявлены хищения путем фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышения в 2-3 раза стоимости оборудования", - рассказал Марат Ахметжанов, передает Sputnik Казахстан.

В ряде преступлений подозревают сотрудников Национального аграрного научного центра при Минсельхозе, которые администрируют базу идентификации сельскохозяйственных животных для учета поголовья скота – они фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения, а также сами создавали коррупционные схемы.

"Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге, ушли на ветер. Нами зафиксированы факты, когда солнечные панели валяются в упаковке без дела, используются на совсем другие бытовые нужды", - рассказал глава агентства.

Также серьезные денежные махинации имели место в развитии мясного производства, где за 5 лет на удовлетворение спроса на отечественную мясную продукцию было выделено 465 млрд тенге – чиновники-аферисты субсидировали несуществующий скот, обходили установленные критерии, дважды получали средства за одно и то же поголовье.

Фермеры жалуются на отсутствие доступа к информации о начале приема заявок, субсидии распределяются несправедливо, - добавил Ахметжанов, не уточнив, сколько средств было похищено из "мясных" субсидий.

Сколько конкретно средств было украдено в последнем случае, глава Антикора не уточнил.