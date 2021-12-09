Следователь мошеннически потребовал взятку в 680 тысяч рублей в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии открыто уголовное дело против следователя ОМВД по Лескенскому району, его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по КБР.

Как установило следствие, подозреваемый ранее вел предварительное расследование по уголовному делу о преступлении по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков для личного употребления).

"Находясь в своем служебном кабинете, 3 декабря 2021 года, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение с целью хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана, заведомо не намереваясь выполнить принимаемые на себя обязательства, полицейский сообщил обвиняемому по уголовному делу заведомо ложные сведения о том, что для смягчения приговора суда, он должен передать ему денежные средства в размере 680 тыс рублей", - пояснили в управлении.

Часть этой взятки на сумму 49 тыс рублей обвиняемый в тот же момент перевел на банковскую карту приятельницы следователя, которая затем перевела их на карту полицейского.

Позже следователь и обвиняемый договорились о встрече 6 декабря. На ней мужчина в салоне автомобиля передал правоохранителю 600 тыс рублей, а затем последний был задержан сотрудниками УФСБ по КБР и ГУСБ МВД РФ.

Расследование дела продолжается.