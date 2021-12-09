За сутки в России выявили 30 209 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили еще 30 209 новых заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщили в оперативном штабе.

В Москве зарегистрировали 2 948 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 111 новых инфицированных, в Московской области - 1 616 новых заболевших, - передает "Интерфакс".

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 181 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 92, в Петербурге - 54, и в Московской области – 50 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 925 тыс 806 случаев коронавирусной инфекции, болезнь унесла жизни 286 004 человек.