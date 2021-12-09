Абади: антииранские санкции США являются нарушением прав человека

В ответ на санкции США против Ирана власти ИРИ намерены составить санкционный список компаний и граждан США, которые вовлечены в ситуации с серьезным нарушением прав человека, - заявил заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади.

"Политика антииранских санкций США и максимального давления на Иран является провальной. США используют санкции для достижения своих политических целей. В ближайшее время мы опубликуем список организаций и лиц США, которые вовлечены в серьезные нарушения прав человека. Против этих лиц и структур Иран введет санкции", - рассказал Гариб Абади, передает агентство IRNA.

Санкционное давление США создало угрозы для иранского народа, оставив пациентов в иранских клиниках без лекарств и медицинского оборудования, - добавил Абади.