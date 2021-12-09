Запад превратит "Северный поток-2" в инструмент шантажа?

Заместитель председателя парламентской фракции ушедшего в оппозицию блока экс-канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС Йохан Вадефуль предложил внести проект газопровода "Северный поток-2" в пакет западных санкций для сдерживания России из-за ситуации с Украиной. Соответствующую инициативу он озвучил в опубликованном сегодня интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Оппозиционер выразил мнение, что спор вокруг "СП-2" оказался серьезным камнем преткновения в отношениях Берлина с Вашингтоном, и призвал нового канцлера Олафа Шольца подготовить единую политическую линию относительно этого вопроса, а также оперативно "разработать убедительную коммуникационную стратегию" по отношению к американской стороне.

Вадефуль считает, что "Северный поток-2" должен быть включен в пакет санкций, которые будут приняты Западом, если между Россией и Украиной произойдет вооруженный конфликт. "В этом случае необходимо внимательно изучить энергетическое партнерство Германии с Россией", - уточнил политик.