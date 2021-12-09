Новую трамвайную линию Краснодара обкатал первый трамвай

Жители Краснодара могли сегодня увидеть трамвай на новой трамвайной линии города, - сообщает пресс-служба администрации города.

Правда, пока трамвай был дизельным, и он провел техническую обкатку уложенных рельсов, - рассказал директор МУП "КТТУ" Александр Грачев, передает портал Юга.ру.

Напомним, ранее в мэрии Краснодара сообщили о срыве сроков строительства трамвайной ветки, отметив, что ряд исполнителей понимал это еще на этапе обещаний горожанам.