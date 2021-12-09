Главная » Новости

Новую трамвайную линию Краснодара обкатал первый трамвай

Пресс-служба администрации Краснодара
Пресс-служба администрации Краснодара

Жители Краснодара могли сегодня увидеть трамвай на новой трамвайной линии города, - сообщает пресс-служба администрации города.  

Правда, пока трамвай был дизельным, и он провел техническую обкатку уложенных рельсов, - рассказал директор МУП "КТТУ" Александр Грачев, передает портал Юга.ру.

Напомним, ранее в мэрии Краснодара сообщили о срыве сроков строительства трамвайной ветки, отметив, что ряд исполнителей понимал это еще на этапе обещаний горожанам.

1445 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!