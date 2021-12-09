Жители Ростовской области посещают ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц

В Ростовской области совершается множество нарушений при проверке QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе у посетителей торговых центров, их фиксирует Роспотребнадзор. Об этом рассказал на брифинге глава областного управления ведомства Евгений Ковалев.

"Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице", - цитирует чиновника "Интерфакс-Юг".

По его словам, такие нарушения отрицательно влияют на эпидемиологическую обстановку, но в целом действующие в данный момент антиковидные ограничения позволяют удерживать баланс, который не дает расти заболеваемости.

Кроме того, уточнил Ковалев, наблюдается также положительная динамика по заполняемости коронавирусных больниц: большинство новых пациентов лечатся амбулаторно.