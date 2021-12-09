В астраханской администрации сократили должность замглавы

Власти Астрахани решили изменить структуру городской администрации, чтобы оптимизировать работу учреждения.

Деятельность некоторых подразделений городской Думы, в частности, управления по коммунальному хозяйству и благоустройству города, на данный момент вызывает множество вопросов и нуждается в дополнительном контроле. С этой целью было решено упразднить должность заместителя главы муниципалитета – руководителя аппарата, и вместо нее внедрить другую – первого заместителя мэра, который и будет курировать работу ведомств, - говорится в сообщении городской Думы Астрахани в Instagram.

Превый заместитель мэра будет контролировать работу нескольких структурных подразделений, в том числе, районных администраций, - говорится в сообщении.