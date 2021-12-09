Глава Минобороны Израиля обсудит в США пути остановки атомной программы Ирана

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил о том, что проведет переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, темой которых станут пути сохранения израильского превосходства в регионе и возможные варианты действий по предотвращению разработки Тегераном ядерного оружия.

"На встречах будут обсуждаться пути сохранения [военно-технологического] превосходства Израиля в регионе и вызовы безопасности, в том числе противодействие иранской агрессии", - гвоорится в сообщении, опубликованном в Twitter по пути в Вашингтон.

"В ходе обсуждений мы выделим возможные варианты действий по остановке его (Ирана) попыток разработать ядерное оружие", - также отметил Ганц.