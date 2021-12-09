Авария оставила без газа тысячи семей в Тбилиси

Свыше четырех тысяч семей в Тбилиси лишились природного газа сегодня из-за аварии, такое сообщение распространила газораспределительная компания Tbilisi Energy.

В нем говорится, что газ пришлось отключить из-за повреждения на газораспределительной сети для 4 280 абонентов районов Варкетили и Вазисубани с 10:00 по местному времени (9:00 мск).

Подачу "голубого топлива" поэтапно восстановят до 20:00 (19:00 мск), передает Sputnik Грузия.

Напомним, в жилых домах крупных городов Грузии на протяжении многих лет нет центрального отопления, так что люди в основном отапливают квартиры природным газом.