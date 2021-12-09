Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии COVID-19

Несмотря на появление новых штаммов коронавирусной инфекции и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, выразил предположение основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Он написал в личном блоге, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта", а также не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать привиться и носить маски. В то же время он отметил, что "конец не за горами". "Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", – указал он.

Далее Гейтс обратил внимание на то, омикрон-штамм вызывает беспокойство, но в настоящее время мировое сообщество лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем раньше.