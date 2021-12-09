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Врачи рассказали об основных симптомах нового штамма коронавируса

Врачи рассказали об основных симптомах нового штамма коронавируса

Основными симптомами при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон" являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, - рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Сейчас по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", - сообщила она, передает РИА Новости.

Также эти симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов.

Данных по симптомам "омикрона" у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% случаев, - рассказала младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

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