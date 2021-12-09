Врачи рассказали об основных симптомах нового штамма коронавируса

Основными симптомами при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон" являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, - рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Сейчас по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", - сообщила она, передает РИА Новости.

Также эти симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов.

Данных по симптомам "омикрона" у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% случаев, - рассказала младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.