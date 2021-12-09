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Стало известно, кто представит Азербайджан на заседании платформы "3+3" в Москве

Стало известно, кто представит Азербайджан на заседании платформы &quot;3+3&quot; в Москве

Азербайджанскую сторону на заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3", которое состоится завтра в Москве, представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева.

Напомним, сегодня МИД Турции распространил сообщение о том, что первое заседание платформы в формате "3+3", предложенной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пройдет завтра в Москве. Участие в нем армянской стороны подтвердил накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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