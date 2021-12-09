Захарова: "Саммит за демократию" будет "массовкой" интересов режима США

Сегодня стартует "Саммит за демократию", в работе которого примут участие представители 110 стран, в том числе Грузии и Армении, но будут отсутствовать представители России и Китая. Впрочем, его уже признали "массовкой", призванной обслуживать интересы американского режима.

"Участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только - массовка, которая должна работать в русле американского режима. Сегодня на этом мероприятии их просто удостоят чести обслуживать американские интересы на тот исторический период, который Вашингтон проживает", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live", передает РИА Новости.

Помощник президента США Джейк Салливан уже плюнул в лицо представителям стран-участниц форума, хладнокровно и цинично заявив, что они будут работать на интересы США, - отметила Захарова.

"Хочу сказать им вторую часть правды - следующие, приходящие в Белый дом силы, представители элит и политики точно также будут модифицировать конструкцию, подстраивая собственные интересы. Если сегодня им выгодно наплодить неправовых институтов, через пару лет эта концепция может более не отвечать их видению мира, и они точно также цинично ее свернут", - заключила Захарова.

Напомним, ранее Салливан заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое", и США активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.