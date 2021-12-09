Попова: значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

Значимые мутации коронавируса нового типа, предположительно, происходят раз в полгода, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", - отметила глава Роспотребнадзора.