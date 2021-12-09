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В Черном море у Геленджика нашли крупное нефтяное пятно

Кадр из видео очевидца
Кадр из видео очевидца

В Черном море в акватории Геленджика обнаружено нефтяное пятно, площадь которого составляет около 1 тыс кв м, - сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры региона.

Специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы морской воды, а правоохранители устанавливают возможные причины возникновения пятна, - передает ТАСС.

В местных социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована радужная пленка на воде, авторы заявляют, что пятно имеет резкий запах солярки.

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