В Черном море у Геленджика нашли крупное нефтяное пятно

В Черном море в акватории Геленджика обнаружено нефтяное пятно, площадь которого составляет около 1 тыс кв м, - сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры региона.

Специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы морской воды, а правоохранители устанавливают возможные причины возникновения пятна, - передает ТАСС.

В местных социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована радужная пленка на воде, авторы заявляют, что пятно имеет резкий запах солярки.