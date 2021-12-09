Казахстан готов признать российские паспорта вакцинации

Все необходимые нормативные документы для взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса с Россией в Казахстане готовы, - сообщил сегодня министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"У нас идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров. Со стороны Казахстана готовность стопроцентная, со стороны Российской Федерации сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой, передает ТАСС.

Конкретные сроки взаимного признания паспортов вакцинации с Россией пока неизвестны – ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Казахстан уже признал паспорта вакцинации от COVID-19 для граждан из 24 стран, - добавил Цой.