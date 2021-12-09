Верхний Ларс закрыт для большегрузов

Неблагоприятные погодные условия привели к закрытию дороги в направлении грузино-российской границы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Так, в частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури (Поста)-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Для прочих видов транспорта движение свободно, передает Sputnik Грузия.