Еще более 20 объектов недвижимости нашли у начальника ставропольского ГИБДД Сафонова

У начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, кроме особняка с "золотым унитазом" обнаружили еще 21 объект недвижимости и шесть машин, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, все это имущество оформлено как на подозреваемого, так и на членов его семьи и близких лиц.

"Скажу больше - в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - цитирует генпрокурора РИА Новости.

Игорь Краснов добавил, что у нескольких подчиненных Сафонова, которые проходят фигурантами по его делу, были активы на сотни миллионов рублей.

Напомним, начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и несколько его подчиненных были задержаны в конце июля по делу о получении особо крупной взятки группой лиц: она превысила 19 млн рублей.

В домах подозреваемых были проведены обыски. Широкий резонанс получил тот факт, что особняк Сафонова изнутри был богато отделан золотом, везде стояла инкрустированная мебель, на потолке висели хрустальные люстры, а раковина и унитаз в ванной были позолочены.