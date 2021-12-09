Диетологи перечислили самые вредные новогодние салаты

Диетолог Антонина Чарышкина сообщила о том, что салаты "Оливье" и "Селедка под шубой" являются самыми вредными блюдами новогодних столов, так как "Оливье" – слишком калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов, тяжелую для переваривания.

"Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты", - приводит слова диетолога портал "Доктор Питер".

Чарышкина уточнила, что "оздоровить" знакомый всем салат можно заменив майонез смесью йогурта, горчицы и лимонного сока. Колбасу может заменить вареная курятина, а от картофеля можно и вовсе отказаться. Кроме того, вместо маринованных огурцов в салат следует положить свежие.

Говоря о втором салате, диетолог посоветовала исключить картофель, а также добавить в салат слой тертых свежих яблок или огурцов.