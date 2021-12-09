В Казахстане выпущен комикс для профилактики религиозного экстремизма и терроризма

Первый комикс для профилактики религиозного экстремизма и терроризма был выпущен в Казахстане, сообщила в четверг пресс-служба министерство информации республики.

"Комикс под названием "Meirman" разъясняет опасность следования радикальной религиозной идеологии через призму жизни граждан, возвращенных на родину в рамках операции "Жусан", - сообщает ведомство, уточняя, что такой формат был выбран неслучайно, так в министерстве рассчитывают воспитывать нетерпимость к экстремизму уже со школьной скамьи.

Комикс рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся мальчик по имени Меирман за время пребывания в зоне террористической активности в Сирии. Однако несмотря на все препятствия, благодаря своему упорству, доброте и сильному духу Меирман смог воссоединиться с семьей.