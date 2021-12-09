В столичном регионе установились январские морозы

В столичный регион пришли морозы, дольше характерные для января, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы Московской области. Сейчас снег идет лишь в южной и юго-восточной половине. Далее выглянет солнце, будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 м/с. В столице не теплее минус 8-10 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе", - рассказал Тишковец, передает ТАСС.

За минувшую ночь в регионе местами выпало до 10% месячной нормы осадков, - добавил синоптик.