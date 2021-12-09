Москва примет первый саммит формата "3+3"

Платформа сотрудничества в формате "3+3" соберется на первое заседание 10 декабря, оно пройдет в Москве. Такое сообщение распространил МИД Турции.

"10 декабря 2021 года в Москве состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества в формате 3 + 3, предложенное нашим президентом [Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.] и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказано в нем.

В министерстве уточнили, что Турцию на встрече представит делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом. В переговорах также примут участие Азербайджан, Армения, Россия и Иран на уровне заместителей министров иностранных дел, пояснили в турецком ведомстве.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван примет участие в "предварительном заседании рабочей группы в формате "3+3" - или, возможно, "3+2"", которое пройдет 10 декабря в Москве.